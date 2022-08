Pandora est en bonne voie pour atteindre les objectifs fixés pour 2022

C'est l'une des attentes les plus fortes des clients âgés de 25 à 40 ans, qui représentent une proportion croissante des ventes. Cela représente également un atout dans le recrutement pour les grandes marques de luxe. LVMH, Fendi, l'Imperial College London et la Central Saint Martins UAL se sont associés autour d'un projet de recherche de deux ans pour développer de nouveaux biotextiles pour la fourrure dans le secteur. Récemment le manifeste pour une mode regénérative, élaboré en partenariat avec l'Alliance pour la bioéconomie circulaire (CBA) a été signé par Burberry, Chloé, Stella McCartney, ou Armani. Quant à Kering, il a mis au point un outil mesurant tout au long de la chaîne d'approvisionnement ses émissions de CO2, la consommation d'eau, ou l'utilisation des sols.

Les prévisions de Pandora pour l'ensemble de l'année 2022 restent néanmoins inchangées. La croissance organique devrait se situer dans une fourchette de 4 à 6%. Quant à la marge d'Ebit, elle devrait s'établir entre 25 et 25,5%. Les perspectives macroéconomiques sont au demeurant marquées par une incertitude élevée.

La Chine a subi l'impact négatif du Covid-19, ce qui a entraîné une baisse de la croissance organique du groupe de 4 points de pourcentage par rapport à 2021 et de 7 points de pourcentage par rapport à 2019.

Les principaux marchés européens ont enregistré une croissance organique à deux chiffres par rapport à 2021. D'autres marchés plus importants comme l'Espagne et le Mexique ont également enregistré une croissance à deux chiffres.

(AOF) - Au deuxième trimestre 2022, le bénéfice par action dilué du groupe danois de joaillerie Pandora a été de 9,8 couronnes danoises contre 9,9 couronnes danoises il y a un an à la même période. Son chiffre d'affaires a enregistré une croissance organique de 3% (17% de croissance par rapport au deuxième trimestre 2019). Ses revenus ont progressé sur un an, passant de 5,15 à 5,65 milliards de couronnes danoises mais sa marge d'Ebit a reculé de 25,1 à 22,1%.

