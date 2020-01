Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pandora : en hausse, un broker revoit sa cible Cercle Finance • 07/01/2020 à 17:11









(CercleFinance.com) - Le titre Pandora s'affiche en hausse de plus de +5% ce mardi, alors que le joaillier danois a donné hier des résultats trimestriels préliminaires correspondant à ses prévisions financières. Les ventes à périmètre constant devraient ainsi être en baisse de +4%, ce qui est conforme aux attentes communiquées en début d'année. La croissance organique devrait être de -1% au quatrième trimestre, contre -8% pour l'année 2019. 'Nous pensons que l'amélioration à périmètre constant est encourageante, mais constitue une réponse naturelle aux lancements de nouveaux produits et à la poussée marketing', estiment, aujourd'hui, les analystes de BofA Global Research. Le courtier a ainsi confirmé sa recommandation 'neutre' sur le titre, mais a relevé son objectif de cours de 315 couronnes danoises à 335 couronnes danoises.

Valeurs associées PANDORA Tradegate +3.47% PANDORA LSE Intl +2.47% PANDORA OTCBB +15.67%