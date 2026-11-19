Palo Alto revoit à la hausse ses prévisions annuelles et signe un accord de 4,5 milliards de dollars avec Applied Compute

La société de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et a conclu un accord en vue d’acquérir la start-up spécialisée dans l’IA Applied Compute pour 4,5 milliards de dollars, alors que l’intensification des menaces pousse les clients à se tourner vers des solutions de sécurité plus complètes.

Mercredi, l'action Palo Alto a bondi d'environ 9 % dans les échanges après clôture, à 368,70 dollars, entraînant dans son sillage ses concurrents. CrowdStrike CRWD.O a progressé de 5 %, Zscaler ZS.O de 3 % et Fortinet FTNT.O de 2 %.

Palo Alto Networks se repositionne en tant que fournisseur intégré de solutions de cybersécurité, comme en témoignent ses récentes opérations, notamment l’acquisition, pour 3,35 milliards de dollars, de Chronosphere, une société spécialisée dans la gestion et la surveillance du cloud, ainsi qu’un accord conclu avec la start-up israélienne Koi.

La société cherche à tirer parti de la hausse des dépenses en cybersécurité, alors que l’adoption rapide de l’IA crée de nouveaux risques de sécurité et offre aux pirates de nouveaux moyens d’exploiter les vulnérabilités.

“Les outils d’IA révèlent des vulnérabilités plus rapidement que les entreprises ne peuvent les corriger, ce qui pousse les clients à se regrouper sur un nombre réduit de plateformes”, a déclaré Catharine Trebnick, analyste de recherche senior chez Rosenblatt Securities.

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Avec l’acquisition d’Applied Compute, Palo Alto vise à proposer une plateforme technologique permettant à ses clients de former et de déployer en toute sécurité des modèles à poids ouverts à mesure qu’ils étendent leur utilisation de l’IA.

Les modèles à poids ouverts, c’est-à-dire des systèmes d’IA dont les paramètres d’entraînement sont rendus publics, posent des défis en matière de sécurité, notamment le risque de manipulation des modèles, de fuite de données et d’utilisation abusive par des acteurs malveillants.

“Applied Compute permet à Palo Alto d’étendre son champ d’action au-delà de la cybersécurité traditionnelle pour s’orienter vers l’IA d’entreprise”, a déclaré Shaul Eyal , analyste chez TD Cowen .

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre de l’exercice 2027.

Palo Alto prévoit désormais un chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 compris entre 14,52 milliards et 14,57 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 14,10 milliards à 14,20 milliards de dollars.

Son chiffre d’affaires du premier trimestre s’est établi à 3,45 milliards de dollars, en hausse de 39 % par rapport à l’année précédente, dépassant les estimations de 3,31 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.