Palo Alto Networks en hausse après la révision à la hausse de KeyBanc

** L'action de la société de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O progresse de 2,2 % à 329 ,75 dollars en pré-ouverture

** KeyBanc relève la recommandation sur PANW de " sector weight" à " overweight " , invoquant l’augmentation des budgets consacrés à la sécurité prévue en 2027

** La société de courtage considère PANW comme l’un des principaux bénéficiaires de la tendance à la consolidation dans le secteur de la cybersécurité, avec la sécurité de l’IA et l’accélération des menaces liées à l’IA comme moteurs ** KeyBanc souligne également que la récente baisse du cours de l’action constitue un point d’entrée attractif; le titre a perdu près de 19 % de sa valeur ce trimestre

** La société de courtage fixe un objectif de cours de 380 dollars, ce qui implique une prime de près de 18 % par rapport au dernier cours de clôture de la société, à 322,66 dollars

** Depuis la dernière clôture, le titre a progressé de plus de 75% depuis le début de l’année , surperformant largement l’indice S&P 500 Software & Services .SPLRCIS , qui est resté pratiquement stable sur l’année