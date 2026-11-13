Palo Alto Networks en hausse après la révision à la hausse de KeyBanc

** L'action de la société de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O progresse de 2,2 % à 329 ,75 dollars en pré-ouverture
** KeyBanc relève la recommandation sur PANW de " sector weight" à " overweight " , invoquant l’augmentation des budgets consacrés à la sécurité prévue en 2027
** La société de courtage considère PANW comme l’un des principaux bénéficiaires de la tendance à la consolidation dans le secteur de la cybersécurité, avec la sécurité de l’IA et l’accélération des menaces liées à l’IA comme moteurs ** KeyBanc souligne également que la récente baisse du cours de l’action constitue un point d’entrée attractif; le titre a perdu près de 19 % de sa valeur ce trimestre
** La société de courtage fixe un objectif de cours de 380 dollars, ce qui implique une prime de près de 18 % par rapport au dernier cours de clôture de la société, à 322,66 dollars
** Depuis la dernière clôture, le titre a progressé de plus de 75% depuis le début de l’année , surperformant largement l’indice S&P 500 Software & Services .SPLRCIS , qui est resté pratiquement stable sur l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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