L'action Palo Alto Networks bondit de 8% dans les échanges d'après-Bourse à Wall Street mercredi, après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et un relèvement de ses objectifs annuels. Le géant américain de la cybersécurité a enregistré un chiffre d'affaires de 3,45 MdsUSD au premier trimestre de son exercice 2027, en hausse de 39% sur un an, contre 34% au trimestre précédent. Le bénéfice ajusté par action a progressé de 13% à 1,05 dollar, dépassant le consensus de 0,97 dollar.

Les revenus récurrents annualisés des solutions de sécurité de nouvelle génération (NGS ARR), un indicateur clé de la dynamique commerciale du groupe, ont bondi de 66% à 9,73 MdsUSD, tandis que les obligations de performance restantes (RPO), représentatives du carnet de commandes contractuelles, ont progressé de 35% à 21 MdsUSD.

Après avoir déboursé plus de 28 MdsUSD pour acquérir Chronosphere et CyberArk en janvier et février derniers, Palo Alto Networks poursuit son expansion dans l'IA avec le rachat annoncé d'Applied Compute pour 4,5 MdsUSD, entièrement en actions. Cette start-up, fondée par d'anciens chercheurs d'OpenAI, devrait permettre au groupe d'étendre son champ d'activité au déploiement sécurisé de modèles d'IA en entreprise, au-delà de la seule cybersécurité.

Fort d'une demande soutenue, le groupe anticipe désormais une croissance annuelle de ses revenus de 26 à 27%, contre 23 à 24% précédemment. Cette expansion s'accompagne toutefois d'une pression persistante sur la rentabilité comptable, avec une marge opérationnelle GAAP étant tombée à 2,8%, contre 12,5% il y a un an, sur fond de hausse des rémunérations en actions et des amortissements liés aux acquisitions. La capacité du groupe à convertir cette croissance en bénéfices et flux de trésorerie par action demeure un enjeu majeur.