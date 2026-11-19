Palo Alto en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles ; va acquérir Applied Compute

** Les actions de la société de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O progressent de plus de 9% à 371,07 dollars avant l'ouverture du marché

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et conclut un accord en vue d'acquérir la start-up spécialisée dans l'IA Applied Compute pour 4,5 milliards de dollars

** La société prévoit un chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 compris entre 14,52 milliards et 14,57 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures de 14,10 milliards à 14,20 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 3,45 milliards de dollars, en hausse de 39% par rapport à l'année précédente, dépassant les estimations de 3,31 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Au moins quatre sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours sur le titre à la suite de la publication des résultats

** La recommandation moyenne de 56 courtiers est “acheter”; le cours cible médian est de 417,50 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 84,5% depuis le début de l’année