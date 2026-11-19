** Les actions de la société de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O progressent de plus de 9% à 371,07 dollars avant l'ouverture du marché
** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et conclut un accord en vue d'acquérir la start-up spécialisée dans l'IA Applied Compute pour 4,5 milliards de dollars
** La société prévoit un chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 compris entre 14,52 milliards et 14,57 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures de 14,10 milliards à 14,20 milliards de dollars
** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 3,45 milliards de dollars, en hausse de 39% par rapport à l'année précédente, dépassant les estimations de 3,31 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG
** Au moins quatre sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours sur le titre à la suite de la publication des résultats
** La recommandation moyenne de 56 courtiers est “acheter”; le cours cible médian est de 417,50 dollars — données compilées par LSEG
** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 84,5% depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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