Palladium : les 2 000 dollars l'once en vue, selon UBS

(AOF) - UBS anticipe une once de palladium à 2 000 dollars à la fin du premier trimestre 2020, 2100 dollars trois mois et six mois plus tard et enfin 2200 dollars à la fin de l'année prochaine. Il cotait 1 816 dollars le 4 novembre. Le spécialiste souligne que ce marché affichera sa neuvième année consécutive de déficit, ce qui se traduit par une diminution des stocks. « Jusqu'à présent, rien n'indique qu'il soit envisagé de remplacer le palladium par du platine dans les catalyseurs automobiles » ajoute-t-il. Ce métal précieux sert à filtrer les émissions polluantes des véhicules à essence.