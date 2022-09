Palatine Asset Management lance Palatine Europe Sustainable Employment, un fonds à impact

(AOF) - Après le lancement de Palatine France Emploi Durable en février, Palatine Asset Management (AM), société de gestion filiale de la Banque Palatine, poursuit le renforcement de sa stratégie d'investissement responsable en proposant un nouveau fonds. Palatine Europe Sustainable Employment est un fonds à impact destiné à investir dans des entreprises leaders en Europe ayant déployé des politiques sociales parmi les plus responsables en matière d'emploi.

Michel Escalera, directeur général de Palatine AM, déclare : "Intégrer les meilleures pratiques d'emploi durable constitue un atout extrêmement puissant pour la performance et la croissance des entreprises sur le long terme. Nous sommes intimement convaincus que les entreprises les plus vertueuses sur ce plan génèreront une croissance plus forte sur le long terme, tout en donnant davantage de sens et de valeur aux investissements de nos clients. Cette conviction s'appuie sur une conjoncture qui a montré les limites de la globalisation et la nécessité de relocaliser les activités stratégiques en France et en Europe. Par ailleurs, nous innovons en offrant à nos clients un processus d'investissement inédit reposant sur un double filtre ESG avec un focus sur le critère social. "