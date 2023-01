Palantir Technologies prévoit de recruter malgré une conjoncture difficile

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

Le dirigeant de Palantir a déclaré que l'une des dix premières priorités des clients était de réduire leurs dépenses en informatique dématérialisée, raison pour laquelle l'entreprise s'est associée à Cloudflare Inc pour surveiller cette utilisation.

Malgré cela, son action a chuté de plus de 50 % l'année dernière, à l'instar d'autres entreprises technologiques.

La firme basée à Denver a accru ses activités après la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en vendant des logiciels permettant de visualiser les positions d'une armée et d'aider les entreprises à contrôler leurs chaînes d'approvisionnement ou à réduire leurs coûts.

(AOF) - Palantir Technologies prévoit des centaines d'embauches cette année malgré la perspective d'un ralentissement économique, a fait savoir son PDG Alex Karp en marge du Forum économique mondial de Davos. L'entreprise de logiciels d'analyse de données s'est préparée à la guerre, aux bouleversements politiques et à l'effondrement de l'économie, mais pas à une pandémie, "la seule catastrophe que nous n'ayons pas prévue", a-t-il ajouté, cité par Reuters.

