Palantir signe un contrat de plusieurs centaines de millions avec HD Hyundai ; le directeur général est optimiste pour la Corée

Palantir élargit ses activités dans l'industrie lourde avec HD Hyundai

Un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars sur plusieurs années -source

Le directeur général de Palantir, M. Karp, "très optimiste" sur le marché sud-coréen

(Ajoute les commentaires du directeur général de Palantir au paragraphe 7) par Jeffrey Dastin

Les dirigeants de Palantir PLTR.O ont déclaré que la société technologique américaine avait conclu un accord important pour vendre plus de logiciels à HD Hyundai 267250.KS , accélérant ainsi son travail dans l'industrie lourde en Corée du Sud.

L'accord représente des centaines de millions de dollars pour Palantir sur plusieurs années, a déclaré mardi à Reuters une personne au fait du dossier.

Palantir a refusé de commenter les termes de l'accord.

Les entreprises ont prévu une cérémonie de signature dans les locaux que Palantir a aménagés pour la réunion annuelle du Forum économique mondial cette semaine dans la station suisse de Davos.

Cet accord s'inscrit dans le prolongement des travaux que Palantir a entamés en 2021 avec HD Hyundai, l'un des plus grands constructeurs navals au monde.

Depuis lors, HD Hyundai fabrique des navires environ 30 % plus rapidement en utilisant le logiciel Palantir pour accélérer les opérations, ont déclaré les entreprises.

Le directeur général de Palantir, Alex Karp, a déclaré à Reuters qu'il était "très optimiste" sur le marché coréen, qu'il a qualifié de "l'un des endroits les plus innovants, les plus intéressants et les plus artistiques du monde".

Toutefois, les ventes aux entreprises en dehors des États-Unis ne sont pas une priorité, a déclaré M. Karp lors d'une interview à Davos.

"Nous nous débrouillons si bien aux États-Unis que nous devons nous engager de manière sélective à l'étranger", a-t-il ajouté.