Palantir signe un contrat de plusieurs centaines de millions avec HD Hyundai ; le directeur général est optimiste pour la Corée
Palantir élargit ses activités dans l'industrie lourde avec HD Hyundai

Un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars sur plusieurs années -source

Le directeur général de Palantir, M. Karp, "très optimiste" sur le marché sud-coréen

Les dirigeants de Palantir PLTR.O ont déclaré que la société technologique américaine avait conclu un accord important pour vendre plus de logiciels à HD Hyundai 267250.KS , accélérant ainsi son travail dans l'industrie lourde en Corée du Sud.

L'accord représente des centaines de millions de dollars pour Palantir sur plusieurs années, a déclaré mardi à Reuters une personne au fait du dossier.

Palantir a refusé de commenter les termes de l'accord.

Les entreprises ont prévu une cérémonie de signature dans les locaux que Palantir a aménagés pour la réunion annuelle du Forum économique mondial cette semaine dans la station suisse de Davos.

Cet accord s'inscrit dans le prolongement des travaux que Palantir a entamés en 2021 avec HD Hyundai, l'un des plus grands constructeurs navals au monde.

Depuis lors, HD Hyundai fabrique des navires environ 30 % plus rapidement en utilisant le logiciel Palantir pour accélérer les opérations, ont déclaré les entreprises.

Le directeur général de Palantir, Alex Karp, a déclaré à Reuters qu'il était "très optimiste" sur le marché coréen, qu'il a qualifié de "l'un des endroits les plus innovants, les plus intéressants et les plus artistiques du monde".

Toutefois, les ventes aux entreprises en dehors des États-Unis ne sont pas une priorité, a déclaré M. Karp lors d'une interview à Davos.

"Nous nous débrouillons si bien aux États-Unis que nous devons nous engager de manière sélective à l'étranger", a-t-il ajouté.

