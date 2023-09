Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Palantir: retenu dans l'IA par Policlinico Gemelli à Rome information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 14:33









(CercleFinance.com) - Palantir Technologies a annoncé vendredi avoir été retenu par Policlinico Gemelli, le plus grand hôpital de Rome, lequel va utiliser ses logiciels de données et d'IA dans le domaine de la santé.



Generator RWD, le centre de recherche numérique du CHU romain, va avoir recours à la plateforme Palantir Foundry afin de gérer l'ampleur et la complexité des données collectées par l'établissement.



Les capacités de Foundry en IA seront notamment utilisées pour générer des preuves concrètes ('real-world evidence') appuyant la recherche clinique avec l'objectif de découvrir de nouveaux médicaments.



L'objectif est aussi d'améliorer les soins aux patients et de développer des solutions de médecine numérique.



Le groupe américain prévoit d'organiser jeudi prochain une conférence baptisée 'AIPCon' au cours de laquelle une trentaine de ses clients dans l'IA, dont Cintra et Eaton, expliqueront la façon dont ils utilisent les outils mis au point par Palantir.





