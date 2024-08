Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Palantir: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle lundi soir, Palantir a relevé ses prévisions annuelles de bénéfice d'exploitation ajusté, à entre 966 et 974 millions de dollars, ainsi que de revenus, à entre 2,742 et 2,75 milliards.



'Notre croissance sur les marchés commerciaux et gouvernementaux a été stimulée par une vague incessante de demande de la part des clients pour des systèmes d'intelligence artificielle', explique Alex Karp, le CEO de la société spécialiste de l'analyse prédictive.



Au deuxième trimestre 2024, Palantir a vu son BPA ajusté augmenter de 80% en variation annuelle pour s'établir à 0,09 dollar, avec un bénéfice d'exploitation ajusté de 254 millions, soit une marge de 37% pour des revenus en hausse de 27% à 678 millions.





