Palantir: prises de profits après les résultats

(CercleFinance.com) - Palantir marque sérieusement le pas mardi matin à la Bourse de New York, victime de prises de profits au lendemain de la publication de ses résultats, après avoir gagné près de 47% depuis le début de l'année.



Le spécialiste de l'analyse prédictive a fait état hier soir d'un sixième trimestre consécutif de rentabilité au sens des normes comptables GAAP, qui incluent les éléments exceptionnels.



Son bénéfice net a progressé de 17% sur la période janvier-mars, à 105,5 millions de dollars, sur la base d'un chiffre d'affaires qui s'est accru de 21% à 634,3 millions de dollars, alors que le consensus visait 615 millions.



Le groupe de Denver a par ailleurs relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, désormais attendu entre 2.677 et 2.689 millions de dollars, mais ces objectifs étaient jugés 'prudemment optimistes' par les investisseurs.



Conséquence, le titre chutait de plus de 12% mardi dans les premiers échanges.



Du point de vue des analystes de Wedbush Securities, qui affichent une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 35 dollars sur le titre, ce repli constitue une 'opportunité en or' pour se positionner à l'achat sur ce 'pure player' (spécialiste à 100%) de l'IA.



D'autres professionnels se demandent au contraire si le temps n'est pas venu pour le titre de souffler un peu après sa spectaculaire envolée des derniers mois.



'Le titre se traite à 17x son chiffre d'affaires attendu pour 2025 et sur la base d'une croissance anticipée autour de 20% et nous pensons que Palantir va maintenant devoir prouver sa capacité à bien exécuter et à croître afin de justifier un niveau de valorisation plus élevé', jugent les équipes de Mizuho.



Le titre affiche encore une hausse de 225% sur les 12 mois écoulés.





