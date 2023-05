Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Palantir: prévoit de rester bénéficiaire toute cette année information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 16:54









(CercleFinance.com) - Palantir a annoncé mardi avoir été bénéficiaire sur son premier trimestre et a déclaré s'attendre à rester rentable chaque trimestre de cette année, ce qui provoquait une ruée sur son titre à la Bourse de New York.



Au cours de la période allant de janvier à mars, la société américaine de logiciels, spécialisée dans l'exploitation des données, a dégagé un bénéfice net de 17 millions de dollars selon les principes comptables GAAP.



Sur cette base, le groupe de Denver dit prévoir de rester rentable chaque trimestre de cette année.



Pour la première fois de notre histoire, Palantir a enregistré un bénéfice d'exploitation au premier trimestre, celui-ci s'étant monté à quatre millions de dollars contre une perte de 39 millions de dollars un an plus tôt.



L'entreprise dit avoir généré 525 millions de dollars de revenus au premier trimestre, un chiffre en hausse de 18% qui dépasse ses prévisions initiales, grâce notamment à une croissance de près de 30% aux Etats-Unis, son marché le plus important.



Dans une lettre aux actionnaires, Alex Karp - le directeur général du groupe - souligne que la demande la nouvelle plateforme d'intelligence artificielle (AIP) - qui sera mise à la disposition de certains clients ce mois-ci - est 'sans précédent'.



Il prévient néanmoins que les avancées de l'intelligence artificielle générative présente des 'risques réels', par exemple dans les opérations de ciblage dans le contexte militaire.



Du point de vue d'Alex Karp, la machine doit ainsi 'rester subordonnée à son créateur'.



Suite à cette publication, l'action Palantir s'envolait de 20,6% mardi matin sur le Nasdaq.





Valeurs associées PALANTIR TECHNOLOGIES NYSE +20.50%