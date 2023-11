Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Palantir: prévisions annuelles relevées, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 17:04









(CercleFinance.com) - Palantir s'envole ce jeudi à la Bourse de New York après avoir fait état d'un nouveau trimestre de rentabilité et relevé ses prévisions pour l'exercice en cours.



Le groupe de Denver, spécialisé dans l'analyse de données, a annoncé ce matin avoir dégagé un quatrième bénéfice consécutif en normes GAAP, avec un profit qui s'est établi à 72 millions de dollars sur le troisième trimestre.



Il s'agit du meilleur bénéfice net jamais réalisé par la société, créée il y a maintenant 20 ans.



Ramené par action, son bénéfice par action (BPA) s'établit à 0,03 dollar, un niveau inférieur au consensus qui visait 0,06 dollar, tandis que le chiffre d'affaires augmente lui de 17% à 558 millions de dollars.



Dans son communiqué, l'entreprise souligne toutefois que son revenu moyen par employé s'élève désormais à 558.000 dollars par an, contre 299.000 dollars fin 2019.



Palantir a également relevé ses prévisions annuelles, tablant désormais sur un chiffre d'affaires annuel entre 2.216 et 2.220 millions de dollars pour un résultat opérationnel ajusté allant de 607 à 611 millions de dollars.



Le groupe technologique précise par ailleurs s'attendre à être rentable en termes de bénéfice net aux normes GAAP sur l'ensemble de son exercice 2023.



Le titre profitait par ailleurs de la perspective de sa prochaine intégration au sein du S&P 500, l'indice de référence des investisseurs américains.



'Avec ces résultats, notre société est désormais éligible à une entrée au S&P 500, une étape que nous travaillons à franchir et que nous estimons à notre portée', a souligné son directeur général Alex Karp.



Porté par ces éléments, le titre Palantir grimpait de 17% jeudi à la Bourse de New York.





