Palantir: le titre se replie après une dégradation de Mizuho

(CercleFinance.com) - Le titre Palantir Technologies s'inscrit en baisse de plus de 2% mardi à la Bourse de New York dans le sillage d'une dégradation des analystes de Mizuho.



Le bureau d'études a ramené ce matin son opinion sur le titre du spécialiste de l'analyse prédictive à 'sous-performance', contre 'neutre' jusqu'à présent, avec un objectif de cours relevé de 21 à 22 dollars.



Dans une note de recherche, Mizuho met en avant la 'riche' valorisation du titre, tout en reconnaissant que le groupe basé à Denver (Colorado) a généré de solides performances au cours des derniers trimestres.



'C'est encourageant, mais nous demeurons malgré tout inquiets du manque de visibilité qui caractérise l'activité de Palantir', tempère-t-il, disant afficher une confiance 'limitée' dans la capacité de l'entreprise à surpasser régulièrement les attentes du marché.



Surtout, conclut Mizuho, le cours de Bourse de Palantir a bondi de 67% depuis le début de l'année, ce qui donne un multiple de valorisation de 21x selon lui difficile à justifier dans la mesure où celui-ci intègre le scénario d'une accélération 'significative' de la croissance en comparaison des 20%/21% visés par le consensus.





