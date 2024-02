Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Palantir: le titre s'envole, le 4ème trimestre impressionne information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - Palantir Technologies s'envole de presque 30% mardi à la Bourse de New York au lendemain de la publication de résultats de quatrième trimestre supérieurs aux attentes et de prévisions optimistes pour 2024.



Le spécialiste des logiciels d'analyse prédictive a annoncé hier soir avoir aligné un cinquième trimestre consécutif de rentabilité en dévoilant un bénéfice net en données GAAP de 93 millions de dollars.



Son chiffre d'affaires s'est quant à lui accru de 20% pour atteindre 608 millions de dollars.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Jefferies saluent des performances 'impressionnantes' et expliquent être passés à l'achat sur le titre au vu du décollage de sa plateforme d'intelligence artificielle 'AIP'.



Le bureau d'études ajoute que l'objectif d'un flux de trésorerie disponible (FCF) compris entre 800 millions et un milliard de dollars qui a été communiqué pour 2024 dépasse de 34% les estimations établies par Wall Street.



Wedbush Securities, qui maintient son opinion 'surperformance', rehausse lui son objectif de 25 à 30 dollars, invoquant le succès commercial du groupe de Denver, dont le FCF devrait selon lui flirter avec le seuil du milliard de dollars cette année.



Chez BofA, on met en avant le positionnement 'unique' de l'entreprise en matière d'IA 'accessible', ce qui conduit le broker à relever sa cible à 24 dollars, avec une recommandation maintenue à l'achat.



Les équipes de Mizuho saluent pour leur part une dynamique encourageante dans l'IA, mais mentionnent aussi des performances opérationnelles 'inégales', ce qui ne les empêche pas de relever leur objectif à 18 dollars.



HSBC - qui estime que l'entreprise est bien placée pour profiter des tendances porteuses de l'IA en 2024 tout en bénéficiant de sa bonne maîtrise des coûts - porte son objectif de cours de 21 à 22 dollars, avec un conseil acheteur inchangé.





