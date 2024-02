Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Palantir: le titre recule, richement valorisé selon HSBC information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 16:32









(CercleFinance.com) - Palantir a ouvert en baisse jeudi à la Bourse de New York, le titre subissant à contrecoup l'effet d'une dégradation de HSBC liée à des questions de valorisation.



Vers 10h15, l'action du spécialiste de l'analyse prédictive cède 0,7% tandis que le S&P 500 progresse de 0,3%.



Dans une note diffusée hier, les analystes de HSBC indiquent avoir ramené leur conseil sur la valeur de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 22 dollars.



S'il reconnaît que le concepteur de logiciels de données pour le traitement des données de masse ('big data') est une entreprise 'solide', le bureau d'études estime que son cours de Bourse fait plus qu'intégrer ses perspectives 'impressionnantes' de croissance, avec un ratio cours/croissance richement valorisé de 3,16x, contre 2x pour le reste du secteur.



Le titre affiche encore un gain de 46% depuis le 1er janvier et une hausse de 149% sur les 12 mois écoulés.





Valeurs associées PALANTIR TECHNOLOGIES NYSE -0.22%