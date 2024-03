Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Palantir: le titre avance, Wedbush toujours plus confiant information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 17:08









(CercleFinance.com) - Palantir poursuit son envolée en Bourse vendredi à New York, Wedbush ayant de nouveau relevé son objectif de cours sur le spécialiste de l'analyse prédictive, qu'il perçoit comme un grand gagnant du développement de l'IA.



Dans une note de recherche, le broker américain se dit toujours plus optimiste concernant 'AIP', la plateforme d'IA du groupe américain, et de l'accueil favorable qu'elle reçoit chez les clients, un succès illustré selon lui par l'engouement ayant caractérisé la conférence AIPCon qui s'est déroulée cette semaine.



Dans ce contexte, son objectif de cours passe de 30 à 35 dollars, avec une opinion maintenue à 'surperformance'.



Wedbush - qui dit considérer Palantir comme le 'Lionel Messi de l'IA - loue le solide portefeuille de l'entreprise, qui devrait selon lui se tailler une bonne part d'un marché de l'IA qu'il estime à quelque 1.000 milliards de dollars.



D'après le courtier, les solutions de Palantir devraient en effet aider les entreprises comme les administrations publiques à implémenter des plateformes efficientes afin d'automatiser leurs charges de travail les plus complexes.



Le groupe de Denver a remporté cette semaine un contrat de 178 millions de dollars auprès de l'Armée américaine dans le cadre du projet 'Titan' destiné à automatiser la détection et la géolocalisation de cibles.



Vers 11h00, le titre s'octroyait 1,2%, après avoir pris jusqu'à 3% en début de séance, contre un gain de 0,4% pour le S&P 500. Depuis le 1er janvier, l'action a bondi de plus de 55%.





