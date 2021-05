Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Palantir : le titre attendu en hausse, nouveau contrat signé Cercle Finance • 28/05/2021 à 14:09









(CercleFinance.com) - L'action Palantir est attendue en hausse vendredi à la Bourse de New York à la suite de l'obtention d'un nouveau contrat auprès de l'état-major des Forces spéciales américaines. La société spécialisée dans l'analyse de données a annoncé ce matin avoir remporté un contrat de 111 millions de dollars pour le programme du système de commandement de missions de l'USSOCOM. Dans son communiqué, le groupe de Denver indique qu'il a été sélectionné pour continuer à fournir à cet organisme de liaison interarmées des services de gestion des données et d'intelligence artificielle. Pour rappel, les logiciels 'big data' de Palantir rassemblent des données disparates stockées dans différentes sources afin de faciliter la prise de décision. L'action Palantir affichait des gains de près de 4% vendredi matin en cotations avant-Bourse.

Valeurs associées PALANTIR TECHNOLOGIES NYSE 0.00%