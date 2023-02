Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Palantir: le seuil de rentabilité atteint au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 16:41









(CercleFinance.com) - Palantir a fait état mardi du premier trimestre bénéficiaire de son histoire, une annonce qui permettait à son cours de Bourse de s'apprécier de plus de 15% à la Bourse de New York.



L'éditeur de logiciels américain, spécialisé dans l'exploitation des données, dit avoir dégagé sur le quatrième trimestre 2022 un bénéfice net de 31 millions de dollars, soit 0,01 dollar l'action.



'Avec cette performance, Palantir est profitable', s'est félicité son directeur général et co-fondateur, Alex Karp. 'Il s'agit d'un moment mémorable pour nous comme pour tous ceux qui nous soutiennent', a-t-il ajouté.



Le chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de 18% pour atteindre 509 millions de dollars, dont une croissance de 19% aux Etats-Unis.



A eux seuls, les revenus tirés des clients gouvernementaux ont grimpé de 23% à 293 millions de dollars.



Pour le nouvel exercice 2023, le groupe dit viser un chiffre d'affaires annuel de 2,18 à 2,23 milliards de dollars pour un bénéfice net toujours positif en normes comptables GAAP.





