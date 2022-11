Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Palantir: le chiffre d'affaires grimpe, les pertes demeurent information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 13:59









(CercleFinance.com) - Palantir Technologies a déclaré lundi avoir signé une croissance plus forte que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et annoncé s'attendre à 'une solide fin d'année' en dépit de la vigueur continue du dollar.



La société américaine, spécialisée dans l'exploitation des données à grande échelle, a vu son chiffre d'affaires s'accroître de 22% à 478 millions de dollars sur le trimestre clos fin septembre, dont une croissance de 31% pour les Etats-Unis.



Sa perte opérationnelle s'est établie à 62 millions de dollars, un manque à gagner qui passe à près de -124 millions de dollars au niveau du résultat net.



Pour l'ensemble de l'exercice, Palantir dit toujours tabler sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,9 milliard de dollars, malgré l'impact de change défavorable que peut avoir le dollar fort sur son activité.



Le groupe de Denver relève malgré tout son objectif de résultat opérationnel ajusté dans un fourchette allant de 384 à 386 millions de dollars, une prévision qui n'impressionnait pas le marché puisque l'action cédait 0,5% en cotations avant-Bourse.





Valeurs associées PALANTIR TECHNOLOGIES NYSE -1.80%