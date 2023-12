Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Palantir: contrat renouvelé avec UniCredit information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 14:13









(CercleFinance.com) - Palantir a annoncé mercredi qu'il avait renouvelé son contrat avec le groupe bancaire italien UniCredit, à qui il fournit des technologies l'aidant à traiter ses énormes quantités de données.



Le groupe américain explique qu'UniCredit va utiliser sa plateforme logicielle Palantir Foundry afin d'accroître ses revenus et de réduire son exposition aux risques.



Le partenariat avait commencé en 2018, lorsqu'UniCredit avait retenu Palantir en vue de réorganiser ses structures commerciales, de mieux utiliser ses outils d'intelligence artificielle et d'assurer la mise en conformité de ses politiques.



Palantir Foundry a récemment été étendu à toutes les entités juridiques dans les pays d'Europe centrale et de l'Est et sera désormais utilisé pour gérer les cas d'utilisation stratégiques au sein de l'ensemble du groupe.





