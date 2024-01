Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Palantir: au plus bas depuis deux mois, Jefferies dégrade information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - Le titre Palantir Technologies s'inscrit en baisse vendredi à Wall Street après que Jefferies a dégradé sa recommandation du fait de l'emballement lié à l'IA qui a récemment porté la valeur.



Vers 10h15 (heure de New York), l'action enregistre un repli de 1,5% et revient ainsi tester ses plus bas niveaux depuis la fin du mois d'octobre dernier.



Jefferies a ramené son opinion sur le spécialiste américain de l'analyse de données à 'sous-performance', avec un objectif de cours établi à 13 dollars.



S'il admet que le groupe de logiciels dispose d'un avantage technologique dans l'IA sur le long terme, l'analyste estime aussi que l'euphorie entourant la technologie a porté le titre à des niveaux de valorisation 'intenables'.



De son point de vue, Palantir peut effectivement gagner des parts de marché sur ce marché largement sous-exploité pour le moment, mais sa stratégie de monétisation en la matière est inexistante pour le moment, ce qui le conduit à percevoir davantage de risque que de bonnes surprises potentielles aux niveaux actuels.





