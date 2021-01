Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Palantir : accord technologique pluriannuel avec Rio Tinto Cercle Finance • 28/01/2021 à 16:25









(CercleFinance.com) - Palantir Technologies a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord d'entreprise pluriannuel visant à accompagner la transformation numérique de Rio Tinto, grâce à la plateforme Foundry. Le logiciel de Palantir permettra d'intégrer des données brutes provenant d'une multitude de sources disparates dans une représentation des opérations minières critiques de Rio Tinto. L'entreprise pourra alors prendre des décisions en s'appuyant sur cette source unique combinant des données opérationnelles et transactionnelles. 'Il s'agit d'un partenariat industriel important pour nous', estime Shyam Sankar, COO de Palantir. 'Notre plate-forme Foundry a déjà été largement utilisée pour accélérer la livraison et optimiser les chaînes de valeur dans un certain nombre de secteurs de marché où la sécurité est importante.'

