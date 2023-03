Paiement fractionné: départ du patron d'Oney Jean-Pierre Viboud

Jean-Pierre Viboud, directeur général du spécialiste des paiements fractionnés Oney, détenu par BPCE et Auchan, a quitté l'entreprise jeudi, selon des courriels envoyés aux salariés et un communiqué de l'entreprise.

"Après 23 années au service de son développement, Jean-Pierre Viboud quitte Oney ce jour", a écrit Yves Tyrode, président de l'entreprise, dans un mail aux employés et consulté par l'AFP.

Catherine Gueguen, actuellement chargée de la mise en oeuvre du plan de transformation qui "vise à renouer avec un niveau de rentabilité pérenne à horizon fin 2024", a été nommée directrice générale par intérim, a-t-il ajouté.

"C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce la fin de mes fonctions de directeur général", écrit dans un autre message Jean-Pierre Viboud, ajoutant qu'il "quittait l'entreprise ce jour".

L'entreprise connaît des difficultés financières, dans un environnement économique devenu moins propice au crédit.

"Nous faisons face depuis quelques mois à un contexte défavorable", a noté M. Viboud, M. Tyrode évoquant dans son message les "évolutions brutales du contexte international économique et financier, en particulier la hausse des taux et l'inflation.

Lors des résultats annuels de BPCE, la banque avait indiqué que Oney connaissait "une dégradation importante du coût du risque (+41%)", provisions destinées à faire face aux risques d'impayés.

Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, avait déjà évoqué le "plan de transformation", avec un possible retrait de certains pays, et que le paiement fractionné, un service de paiement en plusieurs fois parfois évoqué sous l'acronyme anglais BNPL (pour "buy now pay later", "achetez maintenant payez plus tard"), n'était "pas rentable".

"Les premières mesures visant à réduire les effets de la crise ont déjà été mises en oeuvre", a indiqué M. Tyrode, qui juge "nécessaire d'accélérer" la restructuration.

Lorsque M. Viboud a quitté le bâtiment en début d'après-midi, quelques heures après avoir appris son départ, des "personnes sont descendues pour lui faire une haie d'honneur", selon une salariée ayant assisté à la scène.

Il y a quelques semaines, son concurrent BNP Personal Finance a annoncé aux organisations syndicales la suppression de 921 postes en France sur les 5.142 de sa filiale dédiée au crédit à la consommation.

ktr-bp-ys/LyS