PAI Partners lève 4,2 milliards de dollars pour le fabricant de glaces Froneri
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 09:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du changement de propriétaire au paragraphe 2 et du contexte aux paragraphes 3-5)

La société européenne de rachat PAI Partners a levé 3,6 milliards d'euros (4,22 milliards de dollars) de fonds propres pour l'entreprise Froneri, son entreprise de crèmes glacées avec Nestlé NESN.S , a-t-elle déclaré jeudi.

Dans le cadre de cette transaction, une filiale de l' Abu Dhabi Investment Authority et un nouveau véhicule de continuation à actif unique dirigé par Goldman Sachs Alternatives deviendront de nouveaux actionnaires de Froneri.

Les véhicules de continuation sont devenus un nouvel outil populaire pour les sociétés de capital-investissement, qui peuvent ainsi conserver des actifs plus longtemps que la durée de vie des fonds avec lesquels ils les ont achetés à l'origine.

En règle générale, les sociétés de capital-investissement conservent leurs actifs pendant 3 à 5 ans avant de les vendre ou de les mettre en bourse, mais les difficultés des fusions-acquisitions et des marchés publics ont incité les fonds à conserver leurs actifs plus longtemps.

Goldman Sachs GS.N aété signalé en août comme étant prêt à acheter le fabricant de crèmes glacées Froneri à une valeur de 15 milliards d'euros, y compris la dette.

(1 dollar = 0,8521 euro)

