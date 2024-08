Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PAI Partners: l'UE approuve une acquisition en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 12:16









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle exclusif de Health Facilities Operations business de Vamed AG, basée en Allemagne, par PAI Partners, basée au Luxembourg.



La transaction concerne principalement l'exploitation d'établissements de santé offrant des services de réadaptation hospitaliers et ambulatoires ainsi que des services de médecine préventive et de soins infirmiers.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de la position de marché limitée des entreprises concernées résultant de la transaction proposée.





