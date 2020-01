Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PageGroup : pénalisé par une dégradation de broker Cercle Finance • 06/01/2020 à 14:15









(CercleFinance.com) - Pagegroup lâche 3,5% à Londres, pénalisé par une dégradation de conseil chez Jefferies de 'achat' à 'conserver', malgré un objectif de cours rehaussé de 540 à 555 pence sur le titre du groupe britannique de services de recrutement. 'Après une forte progression, le multiple valeur d'entreprise sur commissions nettes est revenu à ses niveaux de 2016-2018 et le creux d'activité du quatrième trimestre est plus profond que prévu', souligne le broker. Estimant qu'il peut 'falloir un autre trimestre avant que la dynamique d'activité du secteur se ravive', Jefferies réduit ses BPA estimés de 12-18%, en raison d'effets de changes et de données de nouveaux emplois en Allemagne, aux Pays-Bas et à Hong Kong plus faibles.

Valeurs associées PAGEGROUP LSE -3.74%