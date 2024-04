Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PageGroup: entouré pour un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 14:57









(CercleFinance.com) - PageGroup bondit de 6% à Londres, à la faveur de propos d'UBS qui remonte sa recommandation de 'neutre' à 'achat' sur le titre du groupe de services de recrutement, avec un objectif de cours rehaussé de 460 à 520 pence.



'Les indicateurs avancés suggèrent que les marchés sont proches de leur point bas, tandis que la valorisation semble sous-estimer le moment et l'ampleur potentiels de la reprise des bénéfices', juge le broker.





Valeurs associées PAGEGROUP LSE +5.64%