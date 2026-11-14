Pagaille aux États-Unis, après une suspension de tous les vols pendant plusieurs heures

Une foule de passagers attend devant les portes d'embarquement, à l'aéroport Ronald Reagan de Washington, le 13 novembre 2026 ( AFP / Zina DESMAZES )

L'espace aérien a rouvert aux États-Unis vendredi soir, mais la pagaille règne toujours dans les aéroports, après la suspension de tous les décollages dans le pays pendant plusieurs heures, qui a provoqué l'annulation de presque 6.000 vols et affecté des centaines de milliers de passagers.

L'événement est rarissime : les dernières interdictions nationales des décollages remontent à janvier 2023, à cause d'une panne informatique, et au 11 septembre 2001, lorsque les attentats à New York et Washington avaient paralysé le pays.

Avec cet historique en mémoire, beaucoup ont craint un acte de malveillance. Mais il n'y a "pas de cyberattaque", ni "aucun lien" avec la panne majeure ayant touché jeudi Microsoft, a assuré le ministre de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin - sans pour autant exclure à 100% un sabotage.

Les autorités ont cloué tous les avions au sol par précaution, à cause de problèmes de communication causés par du "vieux matériel", a expliqué le ministre des Transports, Sean Duffy.

Les communications et les radars fonctionnaient seulement de manière "intermittente" dans plusieurs centres de contrôle aérien, et les aiguilleurs du ciel ne pouvaient "pas (...) voir immédiatement où se trouvent les avions", a-t-il expliqué.

L'espace aérien est désormais rouvert, mais "il nous faudra un certain temps pour retrouver notre pleine capacité", a-t-il annoncé.

Le trafic devrait selon lui revenir à la normale "à l'approche du pic des déplacements pour Thanksgiving", dans deux semaines, où des millions d'Américains vont voyager pour se réunir en famille.

Reports en série

L'incident a plongé les aéroports du pays dans le chaos et l'incertitude durant des heures. Des milliers de passagers ont vu leurs vols annulés, ou bien reportés.

"Je suis très frustrée", a confié à l'AFP Tiara Johnson, une New-Yorkaise bloquée à l'aéroport de LaGuardia.

Son avion pour Orlando, en Floride, où elle devait assister à un concert, n'a cessé d'être retardé.

Des passagers scrutent les écrans affichant les départs à l'aéroport de Chicago O'Hare, le 13 novembre 2026 ( AFP / KAMIL KRZACZYNSKI )

"Au départ il était prévu à 19h55. Puis il est passé à 20h30, 21h30. Maintenant il est à 22h30. Donc nous ne savons pas quand il va partir", soupire-t-elle.

À l'aéroport Ronald-Reagan de Washington, Elisabeth Kessebeh prenait son mal en patience, en rêvant de sa destination finale, Porto Rico.

"Ils ne sont pas sûrs que nous partions aujourd'hui, donc j'imagine que nous restons simplement en attente", souffle-t-elle.

À Las Vegas, l'aéroport Harry-Reid est rempli de passagers formant de longues files devant les comptoirs pour tenter d'obtenir des voitures de location.

"Nous étions déjà à bord de notre vol pour partir et on nous a dit de descendre", grogne Susan Sardina, bien décidée à trouver une alternative pour rentrer dans le comté d'Orange, en Californie, à environ une demi-journée de route de Las Vegas.

Équipements obsolètes

Les problèmes de trafic aérien aux États-Unis ne sont pas nouveaux tant au niveau de l'infrastructure que du manque de main-d'œuvre, amplifiés par la pandémie de Covid-19.

Cet incident intervient au lendemain de la demande adressée par la Maison Blanche au Congrès d'une enveloppe supplémentaire de 30,1 milliards de dollars de financements pour moderniser le système de contrôle aérien aux États-Unis.

Des avions cloués au sol à l'aéroport de LaGuardia, le 13 novembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Vendredi soir, M. Duffy en a profité pour insister sur les besoins de rénovations du système, dont certains équipements datent des années 1960, et fonctionnent parfois avec des lignes en cuivre ou des disquettes.

"Je vais le répéter un million de fois : le Congrès doit fournir au président les ressources dont il a besoin pour terminer ce projet de loi", a-t-il déclaré.

"Le président a demandé 30 milliards de dollars. Moi, je veux 50 milliards de dollars", a-t-il ajouté. "Avec un tout nouveau système ultramoderne, vous n'aurez pas ces pannes."

Deux pannes de communication avaient affecté au printemps 2025 les vols à Newark, l'un des trois grands aéroports desservant New York, du fait d'une coupure des télécommunications au centre de contrôle gérant les vols en approche et situé à Philadelphie, à 160 kilomètres plus au sud.

Et en septembre 2026, des centaines de vols ont été annulés sur la côte Est en raison de la rupture accidentelle d'une ligne de télécommunications.