Pacira BioSciences bondit suite à l'accord de rachat de 1,65 milliard de dollars par Viatris

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 octobre - ** Le cours de l'action Pacira BioSciences
PCRX.O progresse de 44 % à 36,30 dollars avant l'ouverture du marché
** Viatris VTRS.O va racheter Pacira BioSciences pour 1,65 milliard de dollars en numéraire, soit 36,50 dollars par action
** Le prix de l'offre représente une prime d'environ 44,8 % par rapport au dernier cours de clôture de Pacira, à 25,20 dollars
** Cette opération ajoute les médicaments antidouleur non opioïdes Exparel et Zilretta de Pacira au portefeuille de Viatris
** Les deux sociétés prévoient que la transaction sera finalisée d’ici fin 2026
** À la dernière clôture, l'action PCRX affichait une baisse de 2,6 % depuis le début de l'année
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