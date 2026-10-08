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Pacira BioSciences bondit suite à l'accord de rachat de 1,65 milliard de dollars par Viatris
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 14:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Le cours de l'action Pacira BioSciences

PCRX.O progresse de 44 % à 36,30 dollars avant l'ouverture du marché

** Viatris VTRS.O va racheter Pacira BioSciences pour 1,65 milliard de dollars en numéraire, soit 36,50 dollars par action

** Le prix de l'offre représente une prime d'environ 44,8 % par rapport au dernier cours de clôture de Pacira, à 25,20 dollars

** Cette opération ajoute les médicaments antidouleur non opioïdes Exparel et Zilretta de Pacira au portefeuille de Viatris

** Les deux sociétés prévoient que la transaction sera finalisée d’ici fin 2026

** À la dernière clôture, l'action PCRX affichait une baisse de 2,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PACIRA BIOSCIENC
25,2000 USD NASDAQ 0,00%
VIATRIS
17,4900 USD NASDAQ 0,00%
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