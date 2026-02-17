PacifiCorp, société détenue par Berkshire, vend des actifs dans l'État de Washington à Portland General Electric pour 1,9 milliard de dollars, invoquant des problèmes de liquidité

PacifiCorp met en garde contre les problèmes de liquidités liés aux incendies de forêt en Oregon

PGE va acquérir des actifs dans les domaines du gaz naturel, de l'énergie éolienne et des services publics

La transaction pourrait être finalisée dans plus d'un an

(Plus de détails sur la transaction) par Jonathan Stempel et Katha Kalia

PacifiCorp, une entreprise de services publics appartenant à Berkshire Hathaway BRKa.N , vend à Portland General Electric

POR.N pour 1,9 milliard de dollars des actifs de production et de distribution d'énergie éolienne et de gaz naturel ainsi que des infrastructures dans le centre et le sud de l'État de Washington, invoquant des problèmes de liquidités alors qu'elle lutte contre les incendies de forêt dans l'Oregon.

La transaction annoncée mardi comprend la centrale de gaz naturel de Chehalis, le parc éolien de Goodnoe Hills, les parcs éoliens de Marengo I et II et 4 500 miles de lignes de transmission et de distribution. PGE ajoutera environ 140 000 clients sur 2 700 miles carrés d'opérations de services publics locaux.

Manulife Investment Management MFC.TO prendra une participation de 49 % dans l'entreprise de services publics de l'État de Washington, a indiqué PGE. La transaction pourrait prendre au moins un an avant d'être finalisée, sous réserve de l'examen des autorités réglementaires fédérales et étatiques. PGE et PacifiCorp sont basées à Portland, dans l'Oregon.

PacifiCorp a déclaré qu'elle pourrait être confrontée à des problèmes de liquidités à la suite d'un procès intenté par des milliers d'habitants de l'Oregon qui lui reprochent d'avoir provoqué quatre incendies de forêt en septembre 2020 en omettant par négligence de couper les lignes électriques lors d'une tempête de vent.

Les demandes de dommages et intérêts pourraient s'élever à 52 milliards de dollars , a déclaré PacifiCorp, mais il est probable qu'elles soient moins élevées. Les procès pourraient durer jusqu'en 2028. PacifiCorp a demandé à une cour d'appel de l'État de l'Oregon d'annuler une action collective et de supprimer la responsabilité pour la détresse émotionnelle des victimes d'incendies.

PACIFICORP FAIT FACE À UNE "PRESSION EXTRAORDINAIRE"

En annonçant la vente de ses actifs, PacifiCorp a déclaré que les "politiques divergentes" des six États de l'ouest des États-Unis qu'elle dessert ont créé une "pression extraordinaire", affectant sa stabilité financière, ses liquidités et ses notations de crédit.

Il est rare que Berkshire ou ses unités opérationnelles vendent une grande entreprise ou un groupe d'actifs. Greg Abel a remplacé Warren Buffett à la tête du conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, le 1er janvier.

PacifiCorp, sa société mère Berkshire Hathaway Energy et Berkshire n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Face à l' augmentation de la demande d'électricité des clients industriels et des centres de données, les entreprises de services publics sont à la recherche d' actifs de production et de transmission supplémentaires pour soutenir la croissance de la charge.

Maria Pope, directrice générale de PGE, a déclaré lors d'une conférence téléphonique que les actifs de PacifiCorp constituaient "un mélange précieux de gaz naturel et de ressources éoliennes qui fournissent une électricité sûre, fiable et abordable".

PGE a également enregistré un bénéfice ajusté de 53 millions de dollars au quatrième trimestre, soit 47 cents par action. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à 63 cents par action, selon LSEG.