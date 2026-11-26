Pablo Hernández de Cos devrait être choisi comme prochain président de la Banque centrale européenne (BCE) et ainsi succéder à Christine Lagarde en février prochain, à en croire le Financial Times, qui cite des personnes proches du dossier.

Selon le quotidien financier britannique, cet économiste espagnol disposerait désormais du soutien d'une majorité d'États membres de la zone euro pour prendre la tête de l'institution monétaire francfortoise, après que le gouvernement néerlandais a décidé de soutenir sa candidature.

Pour mémoire, Christine Lagarde a fait part, en marge de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE fin octobre, de sa décision de quitter la présidence de la banque centrale le 7 février 2027, alors que son mandat devait initialement prendre fin en octobre 2027.