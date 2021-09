Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole (Brent en $) : refranchit les 75$ information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 17:24









(CercleFinance.com) - Le pétrole (Brent en $) refranchit les 75$ et renoue avec ses sommets du 17 septembre (et 30 juillet) : il ne manque plus grand chose pour retracer le zénith annuel des 77$ du 5/6 juillet dernier. L'objectif suivant sera le retracement du zénith des 85$ du 5/6 octobre 2018.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ +0.74%