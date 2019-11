Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client P&trole( WTI, en $) : résistance de 57,8$ presque franchie Cercle Finance • 21/11/2019 à 18:11









(CercleFinance.com) - Pétrole( WTI, en $) vient de rebondir vigoureusement sur 55,5$ les 19 et 20 novembre: alors qu'un épisode correctif semblait se dessiner, la résistances de 57,8$ est presque franchie dans la foulée (score de 58$ à confirmer en clôture). Au-delà de 58$, la résistance des 60,5$ de la mi-juillet pourrait être testée avant la fin du mois.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ +1.92%