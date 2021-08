Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client P&G : Nelson Peltz va se retirer du Conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 15:57









(CercleFinance.com) - Procter & Gamble a annoncé que Nelson Peltz, partenaire fondateur de Trian Fund Management, a décidé de ne pas se présenter en tant qu'administrateur lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires de 2021. Il va se retirer du Conseil d'administration à l'expiration de son mandat lors de la prochaine Assemblée annuelle des actionnaires de la Société en 2021. Il était membre du conseil d'administration depuis 2018. ' En tant qu'actionnaire important de Procter & Gamble, Trian reste très confiant dans le succès continu de P&G compte tenu de ses stratégies ciblées, de sa structure organisationnelle axée sur la responsabilité et d'une équipe de direction extrêmement solide ' a déclaré Nelson Peltz.

Valeurs associées PROCTER&GAMBLE Euronext Paris 0.00% PROCTER&GAMBLE NYSE -0.45%