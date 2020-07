Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client P&G-Les résultats dopés par le succès des produits d'hygiène Reuters • 30/07/2020 à 16:43









30 juillet (Reuters) - Procter & Gamble Co PG.N a annoncé jeudi des résultats supérieurs aux attentes au titre du 4e trimestre, portés par la vigueur des ventes de produits d'hygiène pendant la pandémie du coronavirus, qui ne se sont pas démenties depuis la levée partielle des mesures de confinement. Les consommateurs se sont rués dans les supermarchés pendant le confinement afin de stocker des produits du groupe américain tels que la lessive Ariel, du papier toilette, des détergents ou encore du savon. Au 4e trimestre (l'exercice fiscal est décalé au 30 juin), le groupe a ainsi dégagé un résultat net par action de 1,16 dollar hors éléments exceptionnels, un chiffre supérieur au consensus des analystes (1,01 dollar) sur la base d'un chiffre d'affaires en croissance organique de 6%. Même si des mesures de déconfinement ont été mises en oeuvre récemment dans de nombreux pays à travers le monde, P&G ne prévoit pas de ralentissement de la demande, les consommateurs ayant selon le groupe modifié durablement leur approche de la santé et de l'hygiène depuis la pandémie. Ainsi, le géant américain des produits de grande consommation vise désormais une hausse de 3% à 7% de son bénéfice net ajusté au titre de l'exercice 2021, soit 5,27 à 5,48 dollars par action, alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 5,23 dollars par action, selon les données IBES de Refinitiv. Le groupe prévoit également une croissance de ses ventes comprise entre 1 à 3% pour 2021 contre une hausse de 1,93% attendue par les analystes. Le titre affichait une progression de 1,6% à la suite de ces résultats et prévisions en début de matinée à Wall Street. (Aishwarya Venugopal; Version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées PROCTER&GAMBLE NYSE +2.15%