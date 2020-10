Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client P&G : l'EPA approuve un spray désinfectant contre le COVID-19 Cercle Finance • 26/10/2020 à 12:48









(CercleFinance.com) - L'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a approuvé le spray désinfectant Microban 24 comme étant efficace pour éliminer sur les surfaces le SARS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19. Le spray Microban 24 a été testé par un laboratoire tiers, conformément aux directives de test de l'EPA, et il a été démontré qu'il détruit le SARS-CoV-2 en 60 secondes. En plus de fournir une élimination du virus qui cause le COVID-19, Microban 24 est approuvé pour tuer 99,9% des bactéries et virus, y compris les virus qui causent le rhume et la grippe. ' Le spray désinfectant Microban 24 a été lancé en février pour offrir aux consommateurs un produit désinfectant offrant une protection contre les bactéries jusqu'à 24 heures ' a déclaré le groupe.

Valeurs associées PROCTER&GAMBLE Euronext Paris 0.00% PROCTER&GAMBLE NYSE 0.00%