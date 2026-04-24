P&G dépasse les prévisions grâce à la demande de produits de beauté, mais signale un impact négatif lié à la hausse des coûts des matières premières

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* Les marges reculent pour le sixième trimestre consécutif

* P&G maintient ses objectifs annuels

* Le BPA devrait se situer dans la fourchette basse des prévisions en raison de la hausse des coûts des intrants

* Les soins capillaires et la beauté tirent la croissance des volumes au troisième trimestre

(Ajout de graphiques, de détails et d'informations tirées du communiqué) par Alexander Marrow et Juveria Tabassum

Procter & Gamble PG.N a averti vendredi que son bénéfice annuel subirait une perte de 150 millions de dollars en raison de la hausse des coûts des matières premières liée au conflit au Moyen-Orient, même si la demande pour ses produits de soins capillaires et cutanés, plus onéreux, a permis au leader des biens de consommation de dépasser les attentes trimestrielles.

La société mère de Tide s'attend à ce que le bénéfice par action de l'exercice 2026 se situe dans la partie basse de sa fourchette cible, comprise entre une stagnation et une hausse de 4 %, et a déclaré que l'impact sur les coûts après impôts était dû à une combinaison de l'inflation des coûts liée aux matières premières, de l'exposition aux matières premières et des perturbations logistiques causées par le conflit au Moyen-Orient. La hausse des coûts s'explique par la flambée des prix du pétrole , passés de 60 dollars le baril avant le conflit à environ 100 dollars aujourd'hui, et par son impact sur les plastiques et le papier utilisés pour les emballages, ainsi que sur les frais de transport, a déclaré un porte-parole de la société à Reuters.

L'impact serait plus important à partir du premier trimestre de l'exercice 2027 si le conflit s'éternisait, a ajouté le porte-parole. P&G n'a pas communiqué ses prévisions pour l'exercice 2027. Des entreprises de biens de consommation telles que Nestlé

NESN.S ont mis en garde contre une hausse des coûts due au blocus du détroit d'Ormuz, qui a fait grimper les prix du pétrole.

LES INVESTISSEMENTS DANS LES PRODUITS PORTENT LEURS FRUITS

Toutefois, au cours du trimestre clos en mars, les volumes de P&G ont augmenté dans trois de ses cinq segments, grâce au lancement de nouveaux produits tels que le shampooing Pantene et la crème pour la peau Olay à des prix plus élevés en Amérique du Nord et en Europe.

L'action P&G a progressé d'environ 2 % à 148,02 dollars en pré-ouverture.

Les consommateurs les plus aisés ont dépensé pour des articles de luxe, tandis que les ménages à faibles revenus se sont tournés vers des produits moins chers pour faire face à la hausse du coût de la vie.

« Nous augmentons nos investissements pour accélérer la dynamique auprès des consommateurs malgré un environnement géopolitique et économique difficile », a déclaré Shailesh Jejurikar, qui a pris la direction de P&G en tant que directeur général au début de l'année.

REMBOURSEMENTS DE DROITS DE DOUANE La marge brute hors effet de change de la société a reculé de 100 points de base, enregistrant une baisse pour le sixième trimestre consécutif, en partie en raison des droits de douane et de ses investissements continus dans l'innovation produit. P&G a maintenu ses prévisions d'un impact de près de 400 millions de dollars sur ses résultats de l'exercice 2026 en raison des droits de douane. Environ la moitié de cet impact provenait des droits de douane imposés en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act, qui ont été invalidés par la Cour suprême des États-Unis en février. P&G prévoit de suivre la procédure de demande de remboursement, qui a été lancée en début de semaine , a déclaré le porte-parole, ajoutant qu'il n'y avait aucune certitude quant à la date à laquelle les remboursements seraient effectués.

LES SOINS CAPILLAIRES MOTEUR DE LA CROISSANCE

Le volume organique global a augmenté de 2 %, tiré par une croissance de 5 % dans le segment de la beauté, tandis que le prix total a augmenté de 1 % au troisième trimestre. Le groupe français de cosmétiques concurrent L'Oréal OREP.PA a également fait état d'une forte demande pour les produits de soins capillaires haut de gamme et les parfums en Amérique du Nord et en Europe, ce qui lui a permis d'enregistrer sa plus forte croissance trimestrielle en deux ans. Cependant, le fabricant de Nivea, Beiersdorf BEIG.DE , a déclaré qu'il envisagerait d'augmenter ses prix au second semestre si les coûts des matières premières continuaient à augmenter.

Le chiffre d'affaires trimestriel de P&G a augmenté de 7 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 21,24 milliards de dollars, dépassant les estimations de 20,50 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action du troisième trimestre, à 1,59 dollar, a également dépassé les estimations de 1,56 dollar.