P&G: Clearblue s'est associée à à l'actrice Gabrielle Union

(CercleFinance.com) - Clearblue®, la marque des ventes mondiales de tests de grossesse et de fertilité à domicile, s'est associée à l'actrice Gabrielle Union, une défenseure active de la santé des femmes, pour la ménopause.



L'Indicateur de stade de la ménopause Clearblue est le premier et le seul produit à combiner à la fois les résultats de la FSH urinaire d'une femme avec son âge et l'historique de son cycle pour indiquer son stade probable de ménopause.



' Près de la moitié des femmes confondent leurs symptômes de ménopause avec d'autres problèmes de santé tels que le stress ou la grippe et ne réalisent peut-être pas qu'il s'agit en fait du début du parcours de la ménopause ' indique le groupe.



' La ménopause est un sujet que nous ignorons encore souvent, et les femmes se sentent confuses, réduites au silence et mal préparées. Avoir un produit comme l'indicateur de stade de la ménopause à ma disposition aurait été une ressource révélatrice pour moi lorsque j'ai commencé à chercher des réponses. a déclaré Mme Union.





