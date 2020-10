Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client P&G : Berenberg augmente sa cible, le titre en progression Cercle Finance • 16/10/2020 à 16:22









(CercleFinance.com) - L'action Procter & Gamble a augmenté de plus de 1% vendredi après que Berenberg a relevé son objectif de cours sur le titre à 149 dollars, contre 136 auparavant, et maintenu sa note ' achat '. Dans le même temps, l'indice Dow Jones Industrial Average progressait de 0,7%.

Valeurs associées PROCTER&GAMBLE Euronext Paris 0.00% PROCTER&GAMBLE NYSE +1.01%