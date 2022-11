Oxford Properties et Novaxia : première acquisition dans le secteur des sciences de la vie

(AOF) - Oxford Properties Group, investisseur immobilier mondial, gestionnaire d’actifs et développeur, et Novaxia, leader du recyclage urbain en France, réalisent leur première acquisition : le site historique de Biocitech à Romainville (93). Le partenariat avait annoncé au printemps dernier un objectif d’investissement en France d’un milliard d’euros. Le partenariat a acquis le site Biocitech, spécialisé dans les sciences de la vie, à Romainville (93) sur la ligne 5 du métro, connecté aux villes européennes via la Gare du Nord et au reste du monde via l’aéroport de Roissy–Charles-de-Gaulle.

Le campus de Biocitech comprend 21 000 m2 de laboratoires, bureaux et espaces de stockage répartis sur 7 bâtiments élevés sur deux galeries souterraines. Le campus est déjà loué à 17 locataires dont Galapagos et Mutabilis et Nextdot. Le site accueille aujourd'hui 67 % d'entreprises matures ainsi que 33 % de start-ups. Il accueille une communauté scientifique autour d'activités de biotechnologies, de biopharmacie, de bio-informatique, de prestations de services scientifiques et technologiques et de dispositifs et équipements médicaux. De plus, le site a une riche histoire dans les sciences de la vie.

Joachim Azan, Président fondateur de Novaxia, déclare : " Avec l'acquisition de Biocitech, Novaxia passe une première étape dans le déploiement des lieux représentatifs de toute la chaîne de valeur des sciences de la vie (des laboratoires de recherches, des incubateurs, des accélérateurs et des usines de production). L'immobilier sera ainsi le point de départ de l'innovation scientifique pour que la France garde ses meilleurs chercheurs, ses meilleures entreprises et renforce sa souveraineté scientifique. Avec Oxford, nous sommes au début d'un partenariat, qui envisage de faire d'autres acquisitions rapidement. "

Aude Landy-Berkowitz, Directrice Générale de Novaxia Développement explique : " Le développement des sciences de la vie nécessite d'avoir un immobilier adapté qui réponde aux besoins techniques et aux usages d'une communauté. Il existe en France un déficit d'immeubles adaptés. Les besoins sont multiples et spécifiques en eau, en air, en hauteur ou encore en sécurité. Nous allons développer un immobilier qui soit complémentaire et synergique, adaptable avec des espaces fermés comme partagés au service de la recherche et de l'innovation et adapté à la petite start-up comme à la grande entreprise. Avec Biocitech, nous créons de nouveaux campus ouverts sur les villes et les habitants à l'instar de ceux d'Amsterdam, Oxford ou Boston. "