OVHcloud vise des revenus 2022 dans la moitié supérieure de la fourchette initiale de 10 % à 15 %

(AOF) - OVHcloud a enregistré sur l'exercice 2021 une perte nette de 32 millions d’euros, contre une perte de 11 millions d’euros pour l’exercice 2020, qui reflète également l’impact de l’incident de Strasbourg et des coûts exceptionnels liés à l’introduction en Bourse pour un montant total avant impôt de 63 millions d’euros. L'Ebitda ajusté de 262 millions d'euros, fait ressortir une marge de 39,5 %, dans le haut de la fourchette de 38 % à 40 % et en croissance de 15 % sur une base comparable.

Le chiffre d'affaires a atteint 663 millions d'euros, en hausse de 12 % sur une base comparable, notamment hors impacts directs de l'incendie de Strasbourg, dans le haut de la fourchette estimée de 655 à 665 millions d'euros. Il a progressé de 5% en données publiées.

Les flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles ont été relativement stables à 268 millions d'euros, malgré 46 millions d'euros d'impacts exceptionnels liés à l'incident de Strasbourg et à l'IPO. En excluant ces impacts, le flux de trésorerie lié à l'activité a crû de 16 %, en ligne avec la croissance en données comparables de l'Ebitda ajusté.

Michel Paulin, directeur général d'OVHcloud a déclaré : " En atteignant la borne supérieure de nos objectifs, les résultats de notre exercice 2021 illustrent la capacité du groupe à mettre en oeuvre sa stratégie. Ces résultats marquent aussi une étape importante dans la vie d'OVHcloud en tant que société récemment cotée et prouvent que nous sommes prêts pour accélérer notre trajectoire de croissance ".

Pour 2022, le spécialiste européen du cloud anticipe une croissance du chiffre d'affaires dans la moitié supérieure de la fourchette initiale de 10 % à 15 % et un objectif de marge d'Ebitda ajusté d'environ 40 %.

