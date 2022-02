Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVHcloud: une nouvelle offre de stockage 'haute performance' information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 10:14









(CercleFinance.com) - OVHcloud a annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle offre de stockage dédiée aux données non structurées, une solution que le spécialiste du 'cloud' explique destiner à des applications telles que le 'big data' ou l'intelligence artificielle.



Le nouveau service, baptisé 'High Performance Object Storage', doit permettre aux entreprises-clientes de stocker des volumes massifs de données, par exemple dans le cadre du calcul haute performance qui nécessite un haut débit et une faible latence.



OVH note cependant que sa solution convient tout aussi bien aux données statiques comme les documents et les médias, ce qui en fait une offre adaptée aux plateformes de commerce électronique ou de streaming.



Le produit - d'ores et déjà disponible dans le centre de données de Strasbourg - doit être déployé à Gravelines d'ici le mois d'avril, avant d'être disponible à l'international dans les centres de données canadiens et américains, a priori dans le courant du mois de mai.





Valeurs associées OVH GROUPE Euronext Paris +1.24%