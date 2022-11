Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVHcloud: un prêt octroyé par la BEI information fournie par Cercle Finance • 25/11/2022 à 09:07









ovh cloud (crédit photo : ovh cloud / ) (CercleFinance.com) - OVHcloud indique que la Banque européenne d'investissement (BEI) lui a accordé un financement dédié à ses investissements en Europe, sous la forme d'une facilité de crédit d'un montant maximum de 200 millions d'euros. 'Cette marque de soutien contribue ainsi activement aux efforts entrepris par les décideurs publics européens afin de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe dans ses infrastructures numériques', souligne le spécialiste français du cloud. Il entend accélérer ses déploiements à l'international avec l'ouverture de 15 nouveaux datacenters d'ici la fin 2024 pour adresser de nouveaux marchés et de nouvelles géographies tout en démontrant ses avancées en termes de développement durable.



Valeurs associées OVHCLOUD Euronext Paris +3.95%