OVHcloud: un contrat d'achat signé avec EDF Renouvelables

(CercleFinance.com) - OVHcloud a annoncé mardi la signature d'un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 15 ans avec EDF Renouvelables, la filiale d'énergies renouvelables d'EDF.



Cet accord, le premier conclu avec la filiale d'EDF, porte sur la fourniture de la production électrique générée par une future centrale solaire française qui sera construite, détenue et exploitée par EDF Renouvelables.



Cette centrale photovoltaïque, d'une capacité de 50 MW, sera installée dans le sud de la France, avec une mise en service prévue pour 2024.



OVH précise que ce contrat va lui permettre de s'approvisionner en énergie renouvelable à un prix compétitif en vue d'alimenter une partie de son parc français de centres de données ('data centers').



Le spécialiste du 'cloud' compte aujourd'hui seize bâtiments répartis sur quatre sites.



OVHcloud s'est donné comme objectif d'atteindre 100% de sa consommation électrique en provenance d'énergies renouvelables d'ici à 2025.





