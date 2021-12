OVHcloud signe un premier contrat d’achat d’électricité renouvelable avec EDF Renouvelable information fournie par AOF • 14/12/2021 à 09:58



(AOF) - EDF Renouvelables et OVHcloud ont signé leur premier contrat d’achat d’électricité renouvelable. Ce contrat porte sur la fourniture pendant 15 ans de la production électrique d’une future centrale solaire française de 50 MW qui sera construite, détenue et exploitée par EDF Renouvelables. Ce contrat permettra au spécialiste du cloud " de s’approvisionner en énergie renouvelable et à un prix compétitif pour alimenter une partie de son parc de data centers français qui compte aujourd’hui seize bâtiments répartis sur quatre sites ".



Il répond à l'ambition de décarbonation d'OVHcloud, qui est d'atteindre 100 % de sa consommation électrique provenant d'énergies renouvelables d'ici à 2025.



Dans le cadre de ce contrat, EDF Renouvelables construira une centrale photovoltaïque, d'une capacité de 50 MW, dans le sud de la France, avec une mise en service prévue pour 2024. C'est le neuvième contrat d'achat privé d'électricité renouvelable signé par EDF Renouvelables avec des entreprises en France, en 3 ans.





