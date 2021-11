Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OVHcloud : résultats annuels en haut de fourchette information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - OVHcloud a dévoilé mardi un chiffre d'affaires de 663 millions d'euros et un Ebitda ajusté de 262 millions d'euros pour son exercice 2020/2021 à l'occasion de sa première publication de résultats depuis son introduction en Bourse du mois dernier, des chiffres qui ressortent dans le haut de fourchette des objectifs que le groupe s'était fixé. En données publiées, le chiffre d'affaires consolidé ressort en hausse de 5% par rapport à l'exercice 2019/2020, soit une progression de 12% en données comparables Cette performance - qui se situe en haut de fourchette - reflète la 'bonne performance commerciale' du groupe, à en croire le spécialiste du 'cloud'. Sur l'exercice écoulé, l'Ebitda ajusté - c'est-à-dire le principal indicateur de performance du groupe - a grimpé de 15% à 262 millions d'euros, ce qui correspond à une marge de 39,5% qui ressort elle aussi dans le haut de la fourchette estimée de 38% à 40%. Le résultat net fait apparaître une perte annuelle de 32 millions d'euros, contre un déficit de 11 millions d'euros pour l'exercice 2020. Au titre du nouvel exercice 2021/2022, OVHcloud dit anticiper une croissance du chiffre d'affaires dans la moitié supérieure de la fourchette cible de 10% à 15% initialement définie au moment de l'IPO. Le groupe vise par ailleurs une marge d'Ebitda ajusté d'environ 40%, en tenant compte d'un niveau d'inflation similaire à celui de l'exercice écoulé. A la Bourse de Paris, l'action OVHcloud gagnait 1,5% dans les premières transactions suite à cette publication, dans un marché parisien en hausse d'environ 0,2%.

Valeurs associées OVH GROUPE Euronext Paris +3.79%