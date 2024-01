Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OVHcloud: présente son plan stratégique et ses objectifs information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 09:09









(CercleFinance.com) - OVHcloud présente son plan stratégique Shaping the Future et ses nouveaux objectifs financiers à horizon 2026.



Le groupe vise une croissance organique annuelle moyenne pondérée (LFL CAGR) du chiffre d'affaires entre FY2024 et FY2026 comprise entre 11 et 13 %.



L'objectif de marge d'EBITDA ajusté FY2026 est fixé aux alentours de 39 %.



La direction annonce également un capex récurrents et Capex de croissance FY2026 compris respectivement entre 12 et 14 % et 16 et

18 % du chiffre d'affaires du Groupe et un free Cash Flow positif en FY2026.





Pour l'année 2024, OVHcloud vise une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 11 % et 13 %, une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 37 % et des Capex récurrents et de croissance aux alentours de 16 % et de 24 % du chiffre d'affaires, respectivement.



Par ailleurs, OVHcloud vise également une génération de Unlevered Free cash-flow au second semestre 2024 dans la trajectoire d'une génération de Unlevered Free cash-flow dès 2025.





